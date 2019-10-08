شريهان فى أحدث إطلالاتها ونجمات الفن: جميلة كالعادة

القاهرة - لايف ستايل
شاركت النجمة شريهان، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت شريهان فى قمة الجمال والأناقة، ونالت الصورة إعجاب العشرات من معجبيها متذكرين أجمل أعمالها الفنية من مسرحيات وأفلام.
وعبرت عدد من الفنانات عن إعجابهن فى إطلالة شريهان الجديدة، معبرين عن حبهم الشديد لها، حيث كتبت الفنانة درة قائلة:" بحبك جدا"، وقالت الفنانة آيتن عامر " القمر"، كما كتبت الفنانة بشرى، قائلة: " جميلة كالعادة"، واكتفت كل من الفنانة حنان مطاوع و الفنانة بدرية طلبة بوضع ايموشن قلوب حمراء.
وتمتلك النجمة شريهان تاريخا فنيا حافلا، حيث درست فى الرابعة من عمرها الرقص التعبيرى فى باريس، وشاركت فى العديد من الأفلام والمسلسلات والفوازير، أبرزها العذراء والشعر الأبيض خلى بالك من عقلك، قفص الحريم و الطوق والأسورة ومسرحيات سك على بناتك ، شارع محمد على، وفوازير ألف ليلة وليلة وفوازير حول العالم وحاجات ومحتاجات.
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