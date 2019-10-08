إعلان عمرو دياب ومحمد صلاح يتصدر ترند يوتيوب

تصدر إعلان النجمين عمرو دياب ومحمد صلاح لإحدى شركات المحمول ترند موقع يوتيوب في مصر بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وظهر عمرو دياب ومحمد صلاح معا لأول مرة في الإعلان الذي اقتربت مشاهداته من مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة فقط.
يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" والذي طرح منه حتى الآن خمس أغنيات.
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