بعد هجوم مرتضى منصور حملة تضامن مع نبيل الحلفاوي على مواقع التواصل

القاهرة - لايف ستايل
عبر عدد من الفنانين عن تضامنهم مع الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد الهجوم الذي تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي على صفحتها في الفيسبوك: "أستاذنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والبساطة والتواضع والفن الأصيل الهادف حقك علينا معلش الإعلام مابقاش إعلام بقي عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عمله ودن من طين وودن من عجين احنا اسفين لحضرتك يا استاذنا الكبير كبير مهما حصل".
كما تضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع نبيل الحلفاوي بعد الهجوم الذي تعرض له من رئيس نادي الزمالك الذي وصفه بـ الكومبارس، بعد تعليق الأخير على أداء نادي الزمالك في مباراته الأخيرة التي فقد خلالها نقطتين بالتعادل.
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