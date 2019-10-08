موعد حفل تامر حسني ونانسي عجرم في الرياض

الرياض - لايف ستايل
أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن موعد حفلته الغنائية التي تجمعه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
الحفل المقرر إقامته في الرياض يوم الجمعة 18 أكتوبر ، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه تحت إدارة تركي ال شيخ.
وكانت نانسي عجرم وجهت رسالة شكر لـ تركي ال شيخ حول حرصه على اقامة حفلات غنائية في السعودية :" الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات،وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية"."
وكان تامر حسني شارك نانسي عجرم في حملة اعلانية لصالح احد شركات الاتصالات الكبرى، وايضا في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز قبل انسحاب تامر حسني.
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