"الجوكر" يتصدّر إيرادات السينما في أميركا الشمالية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تصدّر فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" The Joker إيرادات السينما بأميركا الشمالية هذا الأسبوع محققاً 93.5 مليون دولار. وهو من بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس. Advertisements وحلّ في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج (Abominable)" بإيرادات بلغت 12 مليون دولار متراجعاً من المركز الأول الذي احتله في الأسبوع الماضي. وتراجع تباعاً ثلاثة أفلام أخرى إلى المركز الأدنى. وهي Downton Abbey من المركز الثاني إلى الثالث محققاً ثمانية ملايين دولار، فيلم الجريمة والدراما (Hustlers) من المركز الثالث إلى الرابع بـ 6.3 مليون دولار. وفيلم الرعب (It: ChapterII) من المركز الرابع إلى الخامس بـ 5.4 مليون دولار.

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