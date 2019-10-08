طلعت زكريا يدخل المستشفى بحالةٍ حرجة









اسماء السيد - دخل الفنان المصري طلعت زكريا المستشفى بحالةٍ طارئة بعد تعرّضه لوعكةٍ صحية أقلقت عائلته وابنته ميمي التي طالبت محبيه بالدعاء له كاتبة: "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء. أرجوكم هو محتاج دعاكم". الأمر الذي كرره نجله عمر دون أن يكشفا ماهية الأزمة التي تعرّض لها.

ولقد أوضحت رئيسة اللجنة الصحية في نقابة الممثلين المصرين نهال عنبر لموقع "العربية.نت" أن الفنان المصري في حال حرج ويحتاج لدعاء الجميع. إلا أنها بدورها رفضت أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.