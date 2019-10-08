شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل ألبوم "لعبت مع الأسد" لـ عمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويصدر الملحن والمطرب عمرو مصطفى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "لعبت مع الأسد" ويشمل 10 أغنيات كتب كلماتهم ترك آل شيخ وقام بتوزيعهم موسيقيا أشهر وأنجح الموزعين الموسيقيين في العالم في الفترة الأخيرة، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة إلى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات، وقد تم تسجيل الألبوم في أمستردام بهولندا، ومن المقرر طرح الألبوم بالتعاون مع إحدى شبكات التليفون المحمول الشهيرة.

Advertisements

عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربى وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه فى العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب وهم أيامى، علامة فى حياتك، الكبيركبير، ومن المقرر إطلاق ألبومه الرابع قريباً.