شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان طلعت زكريا من الإسكندرية ظهر غد.. والعزاء الخميس بالحامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع أسرة النجم الكوميدى طلعت زكريا جثمانه من محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبالتحديد من مسجد العمرى بمنطقة العطارين عقب صلاة ظهر غد الأربعاء ، حيث يتم نقل الجثمان من القاهرة فى السابعة صباحاً .

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، إن النقابة وأسرة الفنان طلعت زكريا سيتلقون العزاء فيه مساء بعد غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

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يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.