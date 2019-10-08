شكرا لقرائتكم خبر عن "مات ديمون" ينتظر عرض فيلمه الجديد Ford v Ferrari ويحتفل بعيد ميلاده الـ 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى مات ديمون بـ عيد ميلاده الـ 49، حيث ولد في 8 أكتوبر من 1970، بـ كامبريدج، فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية، واشتهر ديمون بإدواره في العديد من الأفلام العالمية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المختلفة سواء أوسكار، أو بافتا أو غيرهم.

وينتظر ديمون طرح فيلمه الجديد Ford v Ferrari، الذى يقوم ببطولته جنبا إلى جنب مع كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، جنبا إلى جنب باقى فريق العمل وهم كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر. ومن المقررطرح الفيلم الجديد في دور العرض في 15 نوفمبر القادم، ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطورى، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الأخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطرعلى السباق، ومن المتوقع أن يحصل الفيلم الجديد على العديد من الجوائزأهمها جوائز الأوسكار.

وكان قد كشف الممثل الأمريكي مات ديمون أن المخرج جيمس كاميرون عرض عليه دور البطولة في سلسلة أفلام Avatar، بالإضافة إلى 10٪ من إيرادات من الفيلم والتى تصل حوالى الـ 250 مليون دولار حالياً وذلك فى حالة موافقته على الدور، إلا أن ديمون رفض المشاركة في العمل، وبالتالي فإنه الآن يشعر بالندم، حسبما نشر موقع "metro".

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وقال ديمون إنه أكثرالأشخاص خسارة على الأطلاق، حيث أنه كان من الممكن أن يجنى 250 مليون دولار من وراء السلسلة.

وتصدر فيلم Avatar صدارة الأفلام الأعلى ربحاً على مستوى العالم ، حتى طرح الجزء الرابع والأخير من Avengers الذى طرح تحت اسم Avengers: Endgame، وذلك بعد 10 سنوات من طرح Avatar.