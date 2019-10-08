شكرا لقرائتكم خبر عن يعود عبد غياب.. عبد المجيد عبد الله يستعد لطرح أغنية “أطيح واقف” خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أطيح واقف" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية العربية .

كشف المطرب عبد المجيد عبد الله مؤخرا في حوار إذاعي أنه عانى لمدة طويلة ماضية من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "مانير" ليس له علاج. وأبعده عن الغناء

يذكرأن عبد المجيد عبد الله تم إلغاء حفله في السعودية والتي كانت ستقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" تحت عنوان "مجيديات"، وكان موعدها الخميس 15 أكتوبر .