شاهد.. إدريانا ليما تزور مصر وتلتقط الصور أمام الأهرامات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة والسوبر موديل الشهيرة إدريانا ليما مرتادي صفحتها الشخصية بـ "انستجرام" والتي تضم أكثر من 12.3 مليون شخص، بنشرها صورة التقطتها أمام أهرامات الجيزة، ويبدو أن ليما ستكشف خلال الساعات المقبلة عن عدد آخر من صورها التي التقطتها خلال زيارتها لمصر .

وحصدت صورة إدريانا ليما ذات الـ ( 38 عاما ) ما يقرب من 100 ألف likes خلال ساعة واحدة فقط من نشرها على"انستجرام " .

يذكر أن إدريانا ليما بدأت دخولها لعالم الشهرة عام 1996 ، و تحولت لواحدة من أهم عارضات دار أزياء " Victoria's Secret " و ذلك في عام 2000 ، كما شاركت بعروض أزياء لعدد كبير من الدور الشهيرة مثل Emilio Pucci، Fendi ، Giorgio Armani، Balmain ، Vera Wang، Valentino، Miu Miu, Givenchy، و غيرهم .

من جهه أخرى شاركت ادريانا ليما بعدد من الاعمال الفنية و ظهرت بشخصيتها الحقيقية ، و من أبرزهم " How I Met Your Mother " و " Ugly Betty " و " The Crazy Ones " و " Love Advent " ، و غيرهم .