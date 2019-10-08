شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

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ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.