شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تكرم شخصيات ساهمت فى إثراء ساحة الابداع بمصر والعالم منهم سليم سحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين يقاما فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10 ، 11 اكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الابداع ولعبت دورا هاماً فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا، وأضاف إن وزير الثقافة تكرم كل من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الأسبق ، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم اوبرا القاهرة، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايستروعمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الاسبق، وعازف الفيولينة الدكتورحسن شرارة .

وأضاف رئيس الاوبرا أن الحفلين من اخراج جيهان مرسى ويضمان بانوراما من الفنون الراقية التى تختص الاوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الاوبرالى، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها افلام وثائقية تروى تاريخ الاوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرضاً للفنون التشكيلية تحت عنوان فى حب الاوبرا يضم اكثر من 100 عمل فنى متنوع تتناول فنون الاوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير .

يشار Yن برنامج الحفلين يتضمن فاصلين بمصاحبة الاوركسترا والكورال الاحتفالى بقيادة المايسترو ناير ناجى تقدم خلال الاول فرقة اوبرا القاهرة مقتطفات من اشهر المسرحيات الغنائية والاوبرات العالمية منها صوت الموسيقى - كاروسيل لـ ريتشارد روجرز، صدفة جميلة لـ ساي كولمان، شبح الأوبرا لـ أندرو لويد فيبر، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه، صلاة صقلية - قوة القدر لـ جوزيبى فيردى الى جانب عدد من الاعمال النابوليتانية منها أنت يا من لاتبكي لـ إرنستو دى كورتيس، سانتا لوتشيا لـ تيودور كوتراو، دويتو قل فقط أنى أحبها لـ رودولفو فالفو، وديتو ياشمسي لـ إدواردو دى كابوا اداء عماد عادل ، ليلي ابراهيم ، جاكلين رفيق ، الهامي امين ، دينا اسكندر ، مني رفلة ، هشام الجندي ، عبد الوهاب السيد ، وليد كريم ، جولي فيظي ، رضا الوكيل ، ايمان مصطفي وعمرو مدحت ، كما تقدم فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل مشاهد من باليهى بحيرة البجع لـ تشيكوفسكى وزوربا لـ ميكس ثيودوراكيس .

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اما الفاصل الثانى يضم نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى منها مضناك ، قلبى دليلى ، شباكنا ستايرة حرير ، اعز الناس ، ضحك ولعب وجد وحب ، لحن الوفا ، العيون السود ، غداً القاك ، يوم جديد الى جانب تتر مسلسل العائلة ولحن امرأة من زمن الحب .. اداء ايمان عبد الغنى ، أحمد عفت ، مى فاروق والطفلتين كنزى تركى ووفاء عماد .

المعروف ان دار الاوبرا المصرية افتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف الى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالاسكندرية ومسرح اوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية في مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية كما اتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بالاضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه واوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى اصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة افريقيا وامست احد العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من امكانات فنية وبشرية .