شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يغني في حفل طلابي بالإسكندرية ويحتفل بألبومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب مصطفى حجاج، مساء أمس الاثنين، حفل تخرج طلاب إحدى جامعات بالإسكندرية، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من الطلاب شاركوه الاحتفال بإطلاق ألبومه الجديد " هتزهزه".

مصطفى حجاج

من جانبه حرص مصطفى خلال الحفل علي تقديم العديد من أغاني ألبومه "هتزهزة " منها " آه يا حنان" ،" جرج بعد جرح" و" بعدك حياتي تمام" و " لما تقول يا عوم" وغيرها.

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مصطفى حجاج

وكان مصطفى حجاج قد طرح 4 أغنيات من ألبومه الجديد؛ الأولى تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، والثانية "جرج بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس، والثالثة "بعدك حياتى تمام"، كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادى.



مصطفى حجاج

يذكرأن آخرأعمال مصطفى حجاج هو دويتو أصالة بأغنية "لما تقول ياعوم" الدعائية لفيلم النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم أسامة، "ولاد رزق 2" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال حمداوى.



مصطفى حجاج