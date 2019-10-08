شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يهنئ أحمد السعدنى على " شبر مية ": هيكسر الدنيا يا حبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على تهنئه صديقه الفنان أحمد السعدنى، على مسلسله الجديد "شبر مية "، متمنيا له مزيد من النجاح والتوفيق.

ونشرإمام، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، صورة بوستر مسلسل "شبر ميه" وعليه أحمد السعدنى، معلقا:" ألف مبروك يا حبيبى ان شاء الله يكسر الدنيا".

ومسلسل" شبر مية" ينتمي إلى أعمال الـ50 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أحمد السعدني، ومراد مكرم، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وندى موسى، وسارة نخلة، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومن إخراج طارق رفعت.