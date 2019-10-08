مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي يعلن عن دورته الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تستعد مدينة الدار البيضاء من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري، لاحتضان فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.



واختارت الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي أن توكل مهمة رئاسة تحكيم لجنة مسابقة الأفلام الطويلة إلى المخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، وعضوية كل من الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.



سعيد حامد رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة





وسيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج السوداني سعيد حامد، وسيحضر إلى جانبه كأعضاء كل من الممثلة المغربية جليلة التلمساني والإعلامي السوري حسام الدين نصر.



وتقدم للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 198 فيلما بين الطويل والقصير من 19دولة عربية، من إنتاج عامي 2018 و 2019 تسجلوا عبر الموقع الرسمي للمهرجان.



11 فيلما روائيا





وقد اختار مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 11 فيلما روائيا للمشاركة في المسابقة الرسمية": "جمال عفينة" للمخرج ياسين ماركو موروكو من المغرب، "لعزيزة" للمخرج محسن البصري من المغرب، "الطريق المستقيم" للمخرج عكاشة تويتة من الجزائر، "سامحني" للمخرجة نجوى سلامة من تونس، "يوم وليلة "للمخرج أيمن مكرم من مصر، "زيانة" للمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان، "الاعتراف" للمخرج باسل الخطيب من سوريا،" يارا" للمخرج عباس فاضل من لبنان / العراق، "عشرة أيام قبل الزفة" للمخرج عمرو جمال من اليمن، "إن بارادوكس" ( (in paradox للمخرج حمد الصراف من الكويت،" المسافة صفر" للمخرج عبد العزيز الشلاحي من السعودية.

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19 فيلم قصير





أما بالنسبة لأفلام مسابقة القصير: طيف الزمكان / المغرب، 400 ورقة/ المغرب، آخر عيطة / الجزائر، برمودا / الجزائر، الحبل السري / سوريا، جدايل / سوريا ،جوري / سوريا،عبور / البحرين، عمى ألوان / مصر، ما تعلاش عن الحاجب / مصر، غزال / فلسطين، ابن الرقاصة / لبنان، قهوة مرة / لبنان، شعر قصة عشب / السعودية، ليمون / الإمارات، الأنفاس الأخيرة / العراق، O+ / العراق، ليلة واحدة خمس نجوم / تونس، 2 جانفي / تونس.

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