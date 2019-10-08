لانا ديل راي لأول مرة في دبي لإحياء حفلات الفورمولا 1

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - كشفت مؤخراً شركة فلاش للترفيه المسؤولة عن تنظيم حفلات ما بعد سباق الفورمولا 1، عن أسماء النجوم الذين سيشاركون في إحياء الحفلات التي ستبدأ يوم 28 نوفمبر 2019.

وكان في مقدمة القائمة النجمة العالمية لانا ديل راي Lana Del Ray، كما سيشارك نجم الموسيقى الإلكترونية ومنسق الأغاني كريستوفر كومستوك الملقب بـ "مارشميلو"، ونجم الراب ترافيس سكوت، بينما ستشارك فرقة الروك الأمريكية The Killers .

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وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لـ لانا ديل راي لدولة عربية وخاصة دولة الإمارات وذلك بعد طرحها أحدث ألبوماتهاNorman Fucking Rockwell، بينما تعتبر هذه هي المرة الثانية للمطرب "سكوت" حيث سبق وشارك في حفلات "يا سلام بيتس أون ذا بيتش" أبو ظبي عام 2016، أما عن نجم الموسيقى الإلكترونية "مارشميلو" فقد أحيا في فبراير الماضي حفل" RedFestDXB".



تجدر الإشارة إلى أن موعد الحفلات سيكون كالتالي: يبدأ يوم الخميس، 28 نوفمبر، مع مارشميلو، يليه مغني الراب ترافيس سكوت يوم الجمعة ، 29 نوفمبر، ثم لانا ديل راي يوم السبت ، 30 نوفمبر، وأخيراً يوم الأحد ، 1 ديسمبر مع فرقة الروك الأمريكية The Killers.

يذكر أن الشركة كشفت عن طُرق حضور حفلات "ياسلام"، وذلك من خلال شراء تذكرة لسباق أبوظبي غراند بريكس.