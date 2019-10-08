عاجل.. وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر ناهز الـ58 عامًا

أكد الدكتور اشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الفنان القدير طلعت ذكريا منذ قليل. وأضاف ذكي في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد انه لم يكن لديه حتى الآن تفاصيل عن مواعيد الجنازة والعزاء.

جدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية نُقل علي اثرها إلي المستشفي، ولم تكشف أسرته أي تفاصيل حول حالته الصحية واكتفوا بطلب الدعاء له بالشفاء، عبر حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. الوفد انه لم يكن لديه حتى الآن تفاصيل عن مواعيد الجنازة والعزاء.جدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية نُقل علي اثرها إلي المستشفي، ولم تكشف أسرته أي تفاصيل حول حالته الصحية واكتفوا بطلب الدعاء له بالشفاء، عبر حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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