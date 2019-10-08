آخر أكتوبر.. عرض "أجراس الخطر" بساقية الصاوي

يستعد فريق عمل مسرحية "أجراس الخطر"، لتقديم عرضهم المسرحي بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.
يشار إلى أن العرض يتبنى ويطرح فكرة معينة
يذكر أن "أجراس الخطر"، بطولة مصطفى عبد الغني، ميار أحمد، آية عاطف، نادين، فارس وجيه، بيشوي اشرف، ميار ممدوح، اميرة نزيه، سيف أسامة، تصحيح لغوي صهيب جمعة وإسراء محبوب، مكياج يارا احمد، مزيكا عمر رجب، إضاءة محمد مجدي، تأليف اسلام طه، إخراج أحمد السيد.
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