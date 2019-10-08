غدًا.. عرض "حذاء مثقوب تحت المطر" بجامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس، العرض المسرحي "حذاء مثقوب تحت المطر"، على مسرح رعاية الشباب بالجامعة، وذلك غدًا وبعد غد الأربعاء والخميس الموافق 9 و 10 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلى أن العرض من بطولة سعيد مدكور، مصطفي خطاب، مريم مهتدي، آلاء
يذكر أن العرض المسرحي "حذاء مثقوب تحت المطر"، مستوحى من رواية "المسخ" لفرانز كافكا، و ثلاثية " الإنسانية " لروى اندرسون، وحاصل على جائزة افضل عرض مسرحى بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثانية عشرة.
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