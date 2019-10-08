اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر.

الفنان طارق صبري حصل علي بكالوريوس الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ثم حصل علي بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقديرامتياز مع مرتبة الشرف كما حصل علي دبلومة في الاخراج المسرحي وهو حالياً ممثل محترف قدم أعمالاً فنية متنوعة لمدة 10 أعوام على التوالي ولعب فيها

أدوار فعالة وجسد شخصيات عديدة تحاكي مختلف الاجيال وهو أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية فنون السينما و المسرح بجامعة بدر بالقاهرة .

ومن أشهر اعماله المسرحية مسرحيات : ( يوم ان قتلوا الغناء ) ومسرحية " عفوا أنا المؤلف " ومسرحية " الدائنون " ومسرحية " الحضيض " ومسرحية " الوافد " ومسرحية " دون جوان " كما له مشاركات في مسلسلات وأعمال فنية كثيرة منها مسلسل " عوالم خفية " مع النجم

عادل امام ومسلسلات ( ابواب الشك والبيت الكبير وبيت السلايف والكيف وسبع ارواح وولي العهد واستاذ ورئيس قسم ودلع بنات وفي السينما شارك في فيلم " ساعة رضا " كما عمل مقدما لعدد من البرامج علي قنوات المحور ومودرن .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف وعلا جمال الدين - رئيس قطاع السياحة الداخلية.