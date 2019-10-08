شاهد.. محمد أنور يشيد بفيلم الممر ويوجه الشكر لصُناعه

وجه الفنان محمد أنور شكرا خاصا لصناع الفيلم العربي "الممر"، مؤكدًا أن الجمهور كان في حاجة إلي مشاهدة أفلام وطنية جديدة بدلًا عن الأعمال التي اعتادوا على مشاهدتها منذ سنوات.

فكتب أنور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "لأول مرة في حياتي اشوف فيلم سينما لما يتذاع في التلفزيون مصر كلها تتفرج عليه في البيوت والقهاوي والناس مبسوطه جدًا.. أولًا لان الفيلم حلو وثانيا انه

الفيلم ده هيخلينا نتفرج علي افلام وطنية جديدة غير الطريق الى إيلات والرصاصة لا تزال في جيبي ودي افلام عظيمه جدا جدا جدا واتربينا عليها كلنا بس بقت مقرر علينا في كل مناسبه وطنيه وكنا محتاجين لافلام جديدة وخصوصا ان تاريخنا مليان بطولات".وتابع: "شكرا لأبطال وصناع فيلم الممر علي الفيلم المحترم ده وياريت ده يبقي البدايه ومانقعدش ثلاثين سنه كمان لحد ما يتعمل فيلم تاني زي الممر".يذكر أن فيلم "الممر" يدور حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية نور أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية اعتباراً من عام 1967 حتى بداية الحرب، بطولة كل من: أحمد عز ، أحمد رزق ، إياد نصار ، أحمد فلوكس ، أمير صلاح الدين ، أحمد صلاح حسني ، محمد الشرنوبي ، محمود حافظ ، محمد فراج، إخراج شريف عرفة .