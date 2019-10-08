الليلة.. "كايرو تونز" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يحيي الفريق الغنائي "كايرو تونز" بقيادة أحمد يونس، حفلًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء اليوم، على مسرح النهر في تمام الساعة السابعةوالنصف.
ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها وتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يذكر أن انضم أحمد يونس إلى فرقة سيد درويش للموسيقى العربية، والتى أسسها الراحل المايسترو الدكتور محمد نوح، كما انضم إلى جمعية أصدقاء ومحبى سيد درويش.
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