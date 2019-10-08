فرقة مسرح الطفل تعرض "بابا حبيبي" للأطفال ببورسعيد.. منتصف أكتوبر

تستعد فرقة مسرح الطفل بأكاديمية الأوبرا، لتقديم العرض المسرحي الغنائي "بابا حبيبي"، على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد، ابتداء من يوم الخميس ١٧ أكتوبر وحتي ٢٠ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلى أن العرض تدور أحداثه حول الطفل آسر المتمرد دائما علي آراء وتعليمات والديه، ما جعله يفكر فيما تمناه، وهو أن يرسم شخصية لوالديه ينفذوا كل طلباته ورغباته

الدائمة في الاشتراك في الرحلات وشراء ما يطلبه مهما إن كان مفيد من عدمة، إلي أن تنتهي الأحداث بندمه عما يفعله من أخطاء ومواجهته بعض الصعوبات هو وأصدقائه، وبالتعاون والاجتهاد والمثابرة والاحترام المتبادل بينهما نوصل الرسالة وهي الاعتراف بقيمة الأب والأم.

يذكر أن المسرحية الاستعراضية الغنائية "بابا حبيبي"، بطولة

ناصر سيف، مونيا، حسان العربي، السيد زكي، يحيي الدسوقي، هاجر محمد، آلاء مجدي ، ليلي عبد القادر، محمود ساسا، ومن الاطفال سليم السفطي، حنين فهمي، جومانا، خالد فهمي، عمر عبد العزيز، زياد السيد، محمد مجاهد، ندي اسامه، بسمه مجاهد، مني معتز، جنة عبد القادر، سجود الشوربجي، ونجوم الفرقة الاستعراضية بأكاديمية الاوبرا ببورسعيد، تأليف وأشعار سامح الرازقي، ألحان أحمد العجمي، استعراضات أشرف شرف الدين، ديكور عمرو ناجح، ملابس واكسسوارات وفاء رجب، إضاءة سليمان رضوان، إخراج محمد الدسوقي.