احمرت وجنتاه.. الأميرة ديانا تفاجئ ابنها ويليام بـ«تورتة الثديين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

الصحيفة، ذكرت أن الأميرة ديانا عاشت في قصر كنسينغتون في لندن مع أبنائها، كما كان المكان مليئاً بالطهاة المتفانين المستعدين لتحضير كل ما يتخيله أفراد العائلة المالكة من طعام.

وأضافت أن طاقم الطهاة الموهوب يعرف جيداً كيفية إعداد جميع أطباق العائلة الملكية المفضلة بالإضافة إلى غيرها من الوجبات الخفيفة، ولكن عندما تعلق الأمر بإعداد كعكة عيد الميلاد لويليام حين بلغ سن الثالثة عشر، قررت ديانا أن تجعل شخصاً آخر يصنع الكعكة.

Advertisements

الصحيفة أوضحت أن الأميرة ديانا أعدت كعكةً غريبةً على “شكل ثديين” لعيد ميلاد ابنها الأمير ويليام، مما جعل خديه تحمران بشكل كبير، وأدى إلى شعور الأمير هاري بالغيرة الشديدة منه.

دارين ماكجريدي، رئيس الطهاة السابق للعائلة قال في تصريحات نقلتها مجلة Hello البريطانية: جئت إلى العمل في ذلك الصباح وذهبت إلى الثلاجة، وفتحت الباب وصدمت حينما رأيت أكبر ثديين رأيتهما في حياتي، ثم أمرت الأميرة ديانا بإحضار الكعكة، للبدء بالاحتفال بعيد ميلاد ابنها ويليام، والذي اشتعلت وجنتاه احمراراً حينما شاهدها، بينما قال الأمير هاري أنه يشعر بالغيرة، ويريد مثلها أيضا.

دارين اضاف، أن هذا النوع من السلوك كان طبيعياً بالنسبة للأميرة ديانا، التي كانت معروفة بحسها الفكاهي حيث اعتبرتها مجرد خدعة مضحكة.. كانت تحب إحراج الناس بطريقة فكاهية مرحة، سواءٌ كان الأمر يتعلق بنكتة مزعجة أو قذرة، حتى أنها غالباً ما كانت تحرجني أيضاً.