إياد نصار يوجه رسالة لأبطال «الممر» الحقيقيين.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان الأردني، إياد نصار، عن فخره وسعادته بالمشاركة في فيلم “الممر”، ووجه رسالة شكر خاصة لمتابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

إياد نصار، قال في الفيديو: “سعيد وفخور جدًا إني كنت جزء من هذا الفيلم العظيم “الممر”، مع المخرج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق، هذه الخطوة المهمة واللي قدرنا نعبر فيها ولو بأبسط الطرق عن تقديرنا للتضحيات التي قدمها الأبطال الحقيقيين و للشهداء الذين رحلوا والذين مازالوا يرحلون بنفس يد الغدر، وإن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم نستمتع بالحياة وأعداء الحياة يمشوا”.

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“الممر” قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.

إياد نصار، تعرض للكثير من التعليقات الغاضبة بسبب تقديمه لشخصية ضابط إسرائيلي في الفيلم، وبسبب تقمصه للدور صدق الكثير من رواد مواقع التواصل بأنه حقيقي، وطالبه الإعلامي تامر أمين بعدم الغضب، مؤكدا أن كم هذه التعليقات الغاضبة هي تعبير عن نجاح الشخصية.