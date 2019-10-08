Oct 08, 2019
تستعد شركة الانتاج ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان لتطل على المشاهدين بعد أشهر قليلة عبر مسلسل بعنوان “عهد الدم”، وهو من تأليف اياد ابوالشامات وإخراج رامي حنا، على ان يشارك فيه عدد من النجوم بين لبنان وسوريا ابرزهم باسل خياط، نادين الراسي، نادين تحسين بك بحسب “تراندينغ”.
المسلسل مؤلف من 10 حلقات، وقد بدأ فريق العمل بتوقيع العقود مع النجوم والتحضير لبدء التصوير خلال أسابيع قليلة، على أن يكون العمل مادة جاهزة للعرض أواخر هذا العام.
الجدير بالذكر ان المشروع مأخوذ عن Format أجنبية، يقدم مادة جديدة من نوعها، فيها الكثير من التشويق والإثارة والغموض والدراما التي تشد المشاهدين، ويتم تنفيذه بميزانية ضخمة تناسب مستوى أعمال Eagle Films، ويتوقع المنتج جمال سنان أن يكون للعمل مكانته الجماهيرية الواسعة خلال العرض.
كانت هذه تفاصيل خبر باسل خياط مع الممثلتين السورية واللبنانية في “عهد الدم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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