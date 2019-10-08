ياسمين الخطيب آخرهنّ.. الصورة مع محمد صلاح تُشغل الفنانات والجمهور بالمرصاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقى صور النجم المصري محمد صلاح مع نجمات الفن تفاعلاً واسعًا بين الجمهور فور نشرها، كما تمتلئ حسابات بعض الفنانات بالتهاني تارة والأمنيات بمزيد من النجاحات تارة أخرى، في كل جائزة يتوّج بها لاعب ليفربول، منذ انطلاقته القوية والمستمرة مع ناديه الإنجليزي.

وهذه المرة تُوج اللاعب محمد صلاح، مساء الإثنين بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة "GQ" في مدينة أبو ظبي، وكانت صاحبة الصورة التي أُثيرت حولها الأقاويل مع الفنانة والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب .

وتفاعل الجمهور مع صورة الخطيب وصلاح التي نشرتها على "تويتر"، حيث كتبت "أخيرًا التقينا، مو صلاح، حفل رجال العام"، فحظيت الصورة بردود فعل بين المتابعين وكان التعليقات بين الجادة والساخرة بينها:" بالراحة على الواد، بابختك يا صلاح وربنا يصبر أم مكة".

وفي صورة أخرى نشرت الفنانة يسرا عبر "إنستغرام"، صورًا مع صلاح من حفل أقامته المجلة العالمية بمدينة أبو ظبي ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي.

ولم تكن ياسمين الخطيب هي الأولى التي تثير الجدل بظهورها مع محمد صلاح فقد سبقتها عدد من النجمات، وخلال حضور الأخير عشاء مجلة "تايم" الأمريكية التي اختارته من بين أكثر من 100 شخصية مؤثرة على مستوى العام، ظهر مع الفنانة إميليا كلارك، أو كما تعرف بأم التنانين، التي تمثل شخصية دينيريس تارجريان في مسلسل game of thrones.

وشغلت الصورة محبي النجم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لأنها جاءت بالتزامن مع عرض الجزء الثامن والأخير من المسلسل الذي يحظى بشعبية عالمية.

كما علقت الفنانة السورية أصالة نصري على محمد صلاح، عندما نشر صورة له عبر "إنستغرام" بعد العشاء الذي أقامته مجلة "تايم" وكان يتناول البيتزا، وحينها كتبت له أصالة "صحة وهنا" مُرفقة ببعض الوجوه التعبيرية، فتفاعل متابعو صلاح مع تعليق أصالة.

وأثارت صورة الفنانة اللبنانية جيسي عبده ومحمد صلاح خلال تواجدهما في دبي الكثير من الجدل وقتها، وكان لاعب ليفربول آنذاك يحضر حفل نظمته شركة "أديداس".

وظهرت عبده مع صلاح في عدد من الصور نشرتها عبر إنستغرام، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يتساءلون عنهما، وقالت جيسي وقتها إنها التقت محمد صلاح عن طريق الصدفة حيث كانت متواجدة بـ"دبي مول" الذي زاره "صلاح".

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ولن ينسى الجمهور أيضًا صور الفنانة التونسية هند صبري، مع محمد صلاح، والتي شاركت بها متابعيها عبر "إنستغرام"، وكانت صبري تتواجد وقتها في إنجلترا والتقت بالفرعون المصري.

ووجهت الفنانة فيفي عبده عبر مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام" "5 مواه من فيفي عبده لمحمد صلاح بالتزامن مع الدوري الإنجليزي"، حيث أعربت عن أمنياتها لفخر العرب بمزيد من التوفيق والنجاح.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ ففي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في مصر تفاعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برسالة إلى محمد صلاح نجم المنتخب الذي سجّل هدفه في مرمى الكونغو الديمقراطية.

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدتها عبر "تويتر": "كنت واثقة ان محمد صلاح هيسجل ويفرّح مصر والعرب كعادته، مبروك صلاح وتريزيجيه على الأداء العالمي، طارق حامد ومحمود علاء والمحمدي لعبكم كان كتير حلو هنيئًا لكل الأبطال اللي شرفوا مصر الليلة مصر الكونغو"

وحرصت الفنانة اللبنانية إليسا على دعم المنتخب المصري في نفس البطولة وقتها وكتبت تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، قائلًة: "شجع مصر وكلنا بنشجعها لعيون محمد صلاح وكل الجدعان قلبي على أرض الملعب مع كل المحبين اللي ناطرين يحتفلو بالأبطال".

والتقطت بعض النجمات صورًا مع محمد صلاح بينهم الفنانة المصرية ساندي، وكان بصحبتهما أيضا حارس المرمى أحمد الشناوى، ونشرت الصورة عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة، "أجدع أخوات فى الدنيا".

واستطاعت الفنانة المصرية أمينة خليل التقاط صورة مع محمد صلاح أثناء قضائه عطلة صيفية فى الجونة قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا لعام 2019، وعلقت على الصورة قائلة، "كان ليا الشرف".

يُذكر أن احتفالية مجلة "GQ" في مدينة أبو ظبي حرص على حضورها عدد من نجوم الفن والإعلام منهم النجم العالمي مينا مسعود، والفنان آسر ياسين، والإعلامية ريا أبي راشد، والفنانة جميلة عوض ويسرا، وشيرين رضا.