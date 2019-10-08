جاستن وهايلي بيبر نجما الحملة الإعلانية لكالفن كلاين.. إليك أسعار المجموعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيسها، أعلنت العلامة الأمريكية الشهيرة "كالفن كلاين" عن طرح مجموعة CK50 للأزياء الرجالية والنسائية.

وتتميز التشكيلة بكلاسيكيتها وبقطعها المطبّعة بشعار العلامة الأيقوني، وتشمل الطبعات حرفًا واحدًا مكررًا بالكامل وشعارًا عالي الجودة زيّن تفاصيل أنماط الجينز النسائية والفساتين والبلوزات وسراويل الدنيم والبلوزات الرجالية، كما تضمنت التشكيلة قمصان التيشرت والملابس الداخلية، وتتراوح أسعار القطع بين 28 دولارًا و 170 دولارًا.

وشارك في الحملة الإعلانية التي تولى تصويرها المصمم الشهير غلين لوتشفورد، نخبةٌ من المشاهير مثل نجم البوب جاستن بيبر، إلى جانب زوجته هايلي بيبر، وتُعد هذه الحملة الإعلانية الأولى التي تجمعهما معًا، بالإضافة إلى نجم الراب A$AP Rocky والعارضة الشهيرة كيندال جينر.

وتعكس سلسلة الصور اللحظات والمواضيع التاريخية التي احتضنتها العلامة عبر عدة عقود، فمنذ تأسيسها في عام 1968، اعترفت بأهمية ثقافة البوب والأساسيات الشهيرة وتحرص دائمًا على إشراك المشاهير في عروضها وحملاتها الإعلانية.