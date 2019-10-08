داليا البحيري ترد على انتقاد فستانها في الجونة: قلة ذوق وقلة أدب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية داليا البحيري إنها بدأت استئناف تصوير مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان الكبير عادل إمام ونخبة كبيرة من النجوم بعد توقف لفترة طويلة.

وكان من المقرر عرض " فالنتينو" في دراما رمضان الماضي وتوقف أكثر من مرة لأسباب كثيرة منها ما أثير بشأن تعرض "الزعيم" لوعكة صحية.

وأضافت داليا في لقاء خاص مع "فوشيا" أنها تقبلت جميع الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستانها في مهرجان الجونة الأخير ما دام النقد بأسلوب محترم، وليس به تجريح بالألفاظ، مشيرة إلى أن هناك حالة من التنمر غير الطبيعي بالفنانين وهذا أمر غير مقبول.

ومن جانبها أشارت كيمي ابنة الفنانة داليا البحيري إلى أنها تتمنى أن تشارك مع والدتها في أي عمل فني تجسد من خلاله دور الابنة الشقية، وأضافت البحيري أن ابنتها تتمتع بالعديد من المواهب الفنية مثل الرسم والرقص والغناء ولكنها لا بد أن تقرر ماذا تريد حتى تنجح في حياتها.