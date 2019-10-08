سوسن بدر للجمهور: صورتي الجديدة خدعتكم.. وأحبّ شكلي كما هو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة المصرية سوسن بدر إجراء جراحة تجميلية في أنفها، مؤكدة بأنها لم تخضع لعملية جديدة، وذلك ردًا على المتابعين الذين تفاعلوا مع ملامح وجهها في الصورة الجديدة التي نشرتها على إنستغرام.

وقالت سوسن بدر لـ"فوشيا" إن أنفها طبيعي جدًا، مشيرة إلى أن المكياج يمكن أن يظهر الوجه بملامح مختلفة، تخدع المتابعين فيظنوا أنها أجرت عملية تجميل على خلاف الحقيقة.

وعن إمكانية خضوعها لعملية تجميل في المستقبل، أضافت بدر، أنها تحب شكلها كما هو، ولا تفضل لجوء الفنانة إلى عمليات التجميل إلا في حالات الضرورة، مؤكدة أنها راضية تمام الرضا عن أنفها، وملامحها.

وأضافت أنها تستعد للعودة للعمل مجدداً، مطالبة الجمهور بانتظار أعمالها القادمة، التي ستحمل العديد من المفاجآت، مؤكدة بأنها تثق أنها ستنال إعجاب وإشادة الجمهور والنقاد معًا.

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يذكر أن سوسن بدر، علقت على الصورة الجديدة التي نشرتها: "وتاني تاني رجعنا للشغل تاني.. ألف حمد وشكر ليك يارب.. بروفات مسلسل جديد ادعولنا".

وكانت سوسن بدر قد كشفت عن أنها شفيت تمامًا، بعدما إجرائها جراحة دقيقة في رُكبتها، والتي كانت السبب الرئيسي في اعتذارها عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

يُشار إلى أن سوسن بدر شاركت مؤخرًا، بالفيلم القصير "ليلة في المتحف" والذي ظهرت خلاله بأربع إطلالات مختلفة بعضها كلاسيكي والآخر فرعوني، من تصميم أحمد سرور.