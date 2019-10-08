شكرا لقرائتكم خبر عن درة تصل السويد لحضور ختام مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم الثلاثاء الفنانة درة إلي السويد وذلك لحضور حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية وحضورعرض فيلم" يوم ليلة" والتي تشارك في بطولته.

و يستمرالمهرجان في جهده للتوسع في عرض الأفلام العربية في دول الشمال، حيث أقام بالتوازي عروضًا لـ12 فيلمًا في مدينة هيلسنبورج، بالإضافة إلى 17 فيلمًا يعرض في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في تعاون يقام للمرة الأولى مع أرشيف الفيلم الدنماركي التابع للمركزالسينمائي الوطني الدنماركي

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وافتتح المهرجان بعرض الفيلم التونسي "في عينيا " للمخرج نجيب بلقاضي، ويختتم أنشطته اليوم باستضافة العرض العالمي الأول للفيلم المصري "يوم وليلة" من إخراج أيمن مكرم وبطولة نخبة من النجوم منهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.