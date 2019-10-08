شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الـ joker يحقق إجمالي إيرادات 248 مليون و 402 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فيلم الـ Joker على تقييمات وصلت إلى 9.0 على موقع IMDB، كما تمكن من تحقيق 14 مليون دولار عن إيرادات عن أمس الاثنين، ليصبح إجمالي الإيرادات 248 مليون و 402 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 96 مليون دولار و 202 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية، و 152 مليون و 200 ألف دولارحول العالم، منذ طرحه بدور العرض المختلفة يوم 4 أكتوبرالجارى.



Joker

وكان قد وجه العديد من المشاهدين النصائح للمقبلين على مشاهدة فيلم الأكشن والإثارة joker بعد ساعات من عرضه فى مختلف أنحاء العالم، والتى تضمنت عدم مشاهدته فى حالة وجود بعض المشاكل النفسية للشخص لعدم زيادته لنسبة الاكتئاب لديه .

وبالرغم من الآداء الكبيرالذى ظهر به الممثل العالمى جواكين فونيكس فى تجسيد شخصية الجوكر فى الفيلم، إلا إنه لم يحظى على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه لزيادته نسبة الاكتئاب عند الكثير من الاشخاص بسبب تفاصيل مشاهده المظلمة والتى ركزت بشكل كبيرعلى نقطة تحول الشخصية الرئيسية من شخص عادى لشخص يسعى للانتقام.

Advertisements

ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 69% بعد مشاركات وصلت لنسبة 2154 مشارك، وهو ما يعد صدمة للكثير من المشاهدين المنتظرين مشاهدة الفيلم الجديد الذى وصل أمس لصالات العرض.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.