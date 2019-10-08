شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى مديرا تنفيذيا لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر.

الفنان طارق صبري حصل علي بكالوريوس الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم حصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصل على دبلومة في الإخراج المسرحي وهو حالياً ممثل محترف قدم أعمالاً فنية متنوعة لمدة 10 أعوام على التوالي، ولعب فيها أدوار فعالة وجسد شخصيات عديدة تحاكي مختلف الاجيال وهو أحد اعضاء هيئة التدريس بكلية فنون السينما و المسرح بجامعة بدر بالقاهرة .

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ومن أشهر اعماله المسرحية مسرحيات : ( يوم ان قتلوا الغناء ) ومسرحية " عفوا أنا المؤلف " ومسرحية " الدائنون " ومسرحية " الحضيض " ومسرحية " الوافد " ومسرحية " دون جوان " كما له مشاركات في مسلسلات وأعمال فنية كثيرة منها مسلسل " عوالم خفية " مع النجم عادل امام ومسلسلات ( ابواب الشك والبيت الكبير وبيت السلايف والكيف وسبع ارواح وولي العهد واستاذ ورئيس قسم ودلع بنات وفي السينما شارك في فيلم " ساعة رضا " كما عمل مقدما لعدد من البرامج علي قنوات المحور ومودرن .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي.