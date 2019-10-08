تراند اليوم : الفلوس بتغير النفوس .. يشري : محمد رمضان نمبر وان

نفت الفنانة بشرى وجود أي خلافات بينها وبين الفنان محمد رمضان، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن .

وقالت بشرى: “ما كانش فيه خلاف مع محمد رمضان عشان يبقى فيه صلح لكن الناس كبرت الموضوع على أنه خلاف لكن الأغاني دي معروفة في العالم كله وأغاني الناس بتتبارز بيها ووجهة النظر بتعرض في شكل غنائي مسالم جميل”.

بشرى: محمد رمضان شديد الذكاء

وأضافت: “عملنا ده ومحمد رمضان شديد الذكاء وهو أكتر واحد فهم ده وبعض الجمهور افتكر ان ده خناق”.

ولفتت بشرى إلى دعوة محمد رمضان للحضور في مهرجان الجونة منذ الدورة الأولى، مشيرة إلى أن سبب عدم حضوره كان انشغاله بتصوير بعض الأعمال.

وأوضحت بشرى أنها بصدد تقديم عمل مشترك مع محمد رمضان، مطالبة بأن يقدموا أغنية ناجحة مثل الأغنية التي قدمها رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد.