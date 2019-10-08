شاهد.. ما الذي جمع باسم يوسف ومحمد صلاح؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - نشر الفنان المصري الساخر باسم يوسف مجموعة من الصور ظهر فيها برفقة النجم المصري ولاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح. وقد التقط يوسف صوره مع صلاح، خلال حضورهما حفل جوائز GQ Men Of The Year 2019 أو رجل العام من مجلة GQ، والتي حصل عليها صلاح. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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