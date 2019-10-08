كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - جاء الشيخ ” عبدالله بن سليمان المنيع ” المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء بفتوى في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية تفيد بجواز عقد النكاح عن طريق الهاتف .
وجاء ذلك ردا على سؤال طرح عليه عن ما حكم الزواج بعقد إيجاب وقبول وباستكمال أركان النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ولكن عن طريق التليفون .
ليجيز الشيخ المنيع ذلك إذا أُمن التلاعب وتحقق من شخص الزوج والولي وتمت جميع أركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه .
فقال : ” التليفون هو يقلد .. فإذا تم التأكد 100 % لا نقول 99 وثلاثة أرباع بل نقول إذا تم التأكد 100 % بأن الإيجاب والقبول صدر من المختصين به ” .
وأضاف المنيع : ” يكون الإيجاب صدر من ولي الزوجة والقبول صدر من الزوج نفسه وتمت جميع الأركان وشروط هذا الزواج وانتفت موانعه فلا يظهر مانع من اعتباره ” .
واختتم فتواه قائلا : ” لكنه يحتاج إلى توثيق .. ولا يعني إذا لم يتم التوثيق أن يكون النكاح غير صحيح وإنما التوثيق هو التوثق من صحة انعقاد هذا الزواج ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فتوى بصحة عقد الزواج ب ” الهاتف ” .. ولكن بشروط ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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