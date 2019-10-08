ياسمين صبري تصدم الجمهور بقراراتها حول ترك الفن والرحيل من مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - جاءت الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” بتصريحات شكلت صدمة لجمهورها ومحبيها بعد أن كشفت عن قرارها بالرحيل عن مصر قريبا وتفكيرها بترك الفن .

وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” بعد أن قامت باستخدام خاصية الاستوري للتواصل مع جمهورها عن طريق اسئلة يسألها لها الجمهور وتقوم بالرد عليها مباشرة .

وجاءت معظم الأسئلة حول الحياة الشخصية والعاطفية لياسمين والتي بدورها كشفت عن إنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي ولكنها أبدت رغبتها في تكوين عائلة وإنجاب أطفال وإنها ستترك الفن في سبيل ذلك .

وقالت : ” أنا لا أعيش قصة حب ولكن يوما ما سأترك الفن من أجل العائلة والإنجاب خاصة أننى لم أجد نفسي بعد سنوات من العمل إلا في حضن أسرة وأطفال فقط وحياة الفن متعبة ولست متكيفة معها ” .

كما أشارت ياسمين صبري إلى إنها سترحل عن مصر قريبا وتفكر في الاستقرار بدولة أوروبية وعلى الأرجح ستكون بريطانيا .. وأكدت على حبها للسفر والترحال .