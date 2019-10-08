زوج كارمن سليمان يهنئها بعيد ميلادها بكلمات رومانسية والفنانة ترد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان تهنئة خاصة من زوجها الملحن مصطفى جاد بمناسبة عيد ميلادها.

مصطفى جاد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة لزوجته، وكتب معلقا: «النهاردة عيد ميلاد حب عمري ست البنات كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى الكائنات».

كارمن ردت على معايدة زوجها بكلمات رقيقة قالت له: «يا عمري انت ربنا يحفظنا لبعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة»، وتلقت الفنانة الشابة التهاني من قبل جمهوها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها متمنيين لها السعادة الزوجية.

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يٌذكر أن الفنانة المصرية كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في شهر إبريل عام 2017، وذلك بعد قصة حب بينهما، وأنجبت منه ابنهما الأول زين، في يناير الماضي.

وأطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان أغنية جديدة مؤخرا بعنوان «نورتوا الدنيا»، وذلك في حفل افتتاح الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للشباب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

كارمن من مواليد عام 1994، شاركت في الموسم الأول من برنامج «أراب ايدول»، وحصلت على اللقب، وأصبح لها شعبية كبيرة من خلال البرنامج.