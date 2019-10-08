شكرا لقرائتكم خبر عن #قناه_بدايه تعاود البث منتصف الشهر الجاري وسط جدل حول محتواها والان مع التفاصيل

تعاود قناة بداية السعودية الخاصة، بثها مجدداً في منتصف الشهر الجاري، بعد أكثر من عام على توقف بثها بقرار رسمي، وسط تفاعل جماهيري كبير على موقع التواصل الإجتماعي تويتر .

وكانت القناة تحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها، قبل إغلاقها من وزارة الإعلام السعودية، في شهر أبريل/نيسان من العام 2018، بعد انتقادات لاذعة طالتها بسبب إبلاغها أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وتتميز قناة بداية السعودية عن قنوات التلفزة العاملة ضمنتلفزيون الواقع، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.

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وحقق برنامجها "زد رصيدك" بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وخلال الشهر الماضي، عكفت القناة على البحث عن معلنين ورعاة لبرنامجها "زدْ رصيدك"، الذي دعا القائمين عليه، الراغبين بالمشاركة في البرنامج، للتقدم بطلباتهم.

ويعتقد الكثير من السعوديين أن القناة لن تعود للبث بشكلها القديم، وأنها ستواكب التغييرات التي شهدتها البلاد خلال فترة توقفها عن البث.