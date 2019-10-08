نيكول سابا تُغني لأول مرة في صعيد مصر

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لإحياء حفل غنائي كبير في صعيد مصر.

ومن المقرر أن تلتقي نيكول جمهورها المصري مساء ١٩ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث ستقدم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

ويُعد هذا الحفل الأول لنيكول سابا في الصعيد، وينتظره جمهورها هناك بفارغ الصبر.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن الحفل سيشارك فيه أيضًا فريق “واما“، وهو يعتبر الأول لهم بعد طرح ألبومهم الجديد “الصيف ابتدى“.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا قريبًا لطرح أغنية جديدة، وبحسب مصادر خاصة بموقعنا ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عنفترة غيابها عنهم.