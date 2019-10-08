خالد سرحان: والدي أرادني أن أصبح أي شيء إلا فناناً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري خالد سرحان إن والده نصحه كثيرًا بعدم الدخول في مجال الفن لأنه كان يريده ضابط شرطة، مشيرًا إلى أن رؤية الناس حتى الآن حول نمط حياة الفنانين مغلوطة بعض الشيء.

وأبدى خالد في لقاء خاص مع "فوشيا" سعادته للمشاركة في مسرحيته الجديده "اللي عليهم العين" مع مجموعة من الفنانين الشباب، مضيفًا أن المسرح هو أبو الفنون لأنه يزيد الفنان خبرة كبيرة في مواجهة الجمهور.

وفي فيديو "فوشيا"، كشف خالد سرحان موعد عرض فيلمه الجديد "في يوم وليلة" وحقيقة مشاركته في مهرجان "مالمو".

يُذكر أنّ خالد سرحان قدم العديد من الأدوار الفنية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا، من بينها دوره في فيلمي "السفارة في العمارة" و"التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام، كما خاض تجربة البطولة المطلقة في فيلم "الدكتاتور" مع الفنان حسن حسني، ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة" مع الفنانة داليا البحيري.