متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد الخلاف الشهير بين الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية مع الفنانة السّورية أصالة ليطفو إلى السطح من جديد ويكون حديث الأوساط الفنية؛ إذ لطالما تناقلت وسائل الإعلام خلافاتهما العلنية والسريّة وتحدثت الأخبار عن حربٍ مشتعلةً بينهما.
وجاء الخلاف هذه المرة بعدما نشرت الأحمدية فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، هاجمت فيه أصالة واتهمتها فيه بأنّها استعانت بهاكر من أجل إغلاق حسابها.
"فوشيا" رصدت تاريخ هذا الخلاف الذي شهد الكثير من المد والجزر، وإليكِ التفاصيل في الفيديو
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة نصري ونضال الأحمدية سنواتٌ من الحروب المشتعلة.. اتهاماتٌ بالعمالة وتهكيرٌ للحسابات! (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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