نادين نجيم بعد اتهامها بالنمطية.. هل ستؤدي دورًا مختلفًا في عملها الجديد؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن ملامح الشخصية التي ستقدمها الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في مسلسلها الرمضاني القادم لعام 2020 بدأت تتضح شيئًا فشيئًا، خصوصًا بعد نفي المنتج صادق الصباح أنَّها دور سوزان الحاج، رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن اللبناني الداخلي، وتأكيد نادين على أنَّ دورها فيه سيكون مفاجأةً للجمهور.

المسلسل الجديد، الذي سيجمع قصي خولي ونادين نجيم للعام الثاني على التوالي، سيروي حكاية عصابات؛ إذ يترأس قصي خولي المافيا، وتعمل نجيم تحت إمرته، في عملٍ بوليسي، وهي شخصيةٌ لم تقدمها نادين ولم تعتمدها من قبل في أدوارها الرمضانية.

Advertisements

فيما تفيدُ التقارير بأنَّ الكاتب بلال شحادات لم ينتهِ بعد من نسج خيوط الرواية، وأنَّ المخرج فيليب أسمر يعكف على التعاون مع المنتج الصباح على اختيار الشخصيات المطلوبة لهذا السيناريو والذي يتطلب جهدًا إضافيًا، خصوصًا وأنَّ أسمر اشترط على الشركة إعطاءه الوقت الكافي لإتمام العمل.

وكان الجمهور في وقتٍ سابقٍ قد اتهم نادين بعدم التنويع بأدوارها، وبأنّها منذ شهرتها لم تقدم سوى شخصيةٍ واحدة، وهي المرأة التي يعشقها الرجال وإن اختلفت طريقة الحب.

وعلى صعيدٍ شخصي، تعيشُ نادين حالةً من التأكيدات على أنَّ أطفالها يتربعون على عرش أولوياتها خاصة بعد انفصالها عن هادي أسمر؛ إذ غالبًا ما تشارك متابعيها حياتها الشخصية وتنشر رسائل غامضة حول الحياة والحب، كما انتشرت لها صورٌ مع شقيقها شادي الذي تعتمد عليه في أمورٍ كثيرةٍ من حياتها، كما صرحت سابقًا.