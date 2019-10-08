متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبقَت عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين، 22 عامًا، فُستانَ زفافها في خانة الأسرار مُدّة أسبوعٍ كاملٍ، بعد انتهاء حفلة زفافها الباذخة من زوجها المُغنّي الكندي العالمي جاستن بيبر، إذ تزوّج الثّنائي في 30 من شهر سبتمبر الماضي.
وفي يومِ أمس الاثنين، كشفت بولدوين عن "القطعة الفنّية" التي ارتدتها في حفلِ زفافها الثّاني، إذ نشرت هي وزوجها جاستن صور الزّفاف الرّسمية عبر حساباتهما على إنستغرام.
جاء فُستان الزّفافِ كلاسيكيًّا إلى أبعد الحدود، بقصّة الأوف شولدر والأكمام الطّويلة مع توليفة المزهرية، صمّمه لها المُدير التنفيذي لعلامة أوف وايت، مُصمم الأزياء العالمي فيرجيل أبلوه، ورصّعه باللؤلؤ المُزخرف، إذ وُصفَ بـ "فُستان الأحلام".
وإلى جانب تُحفة الفُستان الفنّية، أضافت بولدوين المزيد من البريق إلى إطلالتها العرائسية بتزيين رأسها بطرحةٍ وصلَ طولها إلى 12 قدم، كُتبَ في نهايتها بأحرفٍ كبيرة بالإنجليزية "حتّى يُفرّقنا الموت"، أمّا ذيل الفُستان، فقد وصل طوله إلى 6 أقدام.
أمّا في سهرة الليلة الكبيرة، فبدّلت هايلي فُستان أوف وايت بفُستان الهالتر المُشابه لفُستان زفاف ميغان ماركل الثاني، كما تزيّنت بمجموعةٍ من المُجوهرات الألماسية بتوقيع أكبر مُصممي المُجوهرات العالميين، فاقت قيمتها عن 123 ألف دولار، فضلًا عن ساعة زوجها جاستين التي أهداها لنفسه بمناسبة الزّفاف، إذ بلغت قيمتها 50 ألف دولار من علامة Audemars Piguet Royal Oaks.
كانت هذه تفاصيل خبر هايلي بالدوين بـ"فُستان الأحلام" في زفافها.. وهذه قيمة مجوهراتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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