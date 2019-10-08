شكرا لقرائتكم محمد هنيدي للعربية.نت: أتشرف بحصولي على جائزة حصل عليها عادل إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عشرين عاماً من العطاء، كرم مهرجان الجونة السينمائي النجم المصري محمد هنيدي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، وهي الجائزة التي أحدثت الكثير من اللغط والانتقادات الحادة بسبب من رأى عدم استحقاقه لهذه الجائزة.

"العربية.نت" حاورت الفنان محمد هنيدي، حيث تحدث عن الجائزة ومشروعاته الجديدة وموقفه من الجيل الجديد من نجوم الكوميديا.

*ما تعليقك على اختيارك للتكريم بمهرجان الجونة هذه الدورة؟

**أشكر المسؤولين بمهرجان الجونة على فكرة تكريمي، رغم أنني أعرف جيداً أن مشاركة الكوميديا في المهرجانات قليلة، وتكريمها شيء يكاد يكون نادرا.

وتكريمي هو تكريم لفكرة الكوميديا، وإنصاف قد يكون متأخراً لهذا الفن الذي يضحك الناس ويعيش في وجدانهم، وفي نفس الوقت لا يذكرونه في المهرجانات والتكريمات الكبيرة ولا أعرف لماذا.

محمد هنيدي وزوجته خلال مهرجان الجونة السينمائي

*هل شعرت بالظلم من انتقاد تكريمك وقول البعض إنك لا تستحق جائزة الإبداع التي حصل عليها عادل إمام من قبل؟

**ليس شعوراً بالظلم، لكن استغربت بعض الشيء، وأيضاً يجب توضيح أن الذين انتقدوا قلة قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يعتد بهذا النقد البسيط، وأتشرف بحصولي على جائزة حصل عليها الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج المخضرم داوود عبدالسيد، خاصة أنني قدمت على مدار 20 عاماً عشرات الأفلام التي تحمل قضايا مهمة جداً للمجتمع، وبها ضحك وكوميديا مازالوا موجودين حتى الآن.

*ما حقيقة قيامك ببطولة جزء ثانٍ من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"؟

**فعلاً هناك مشروع لتقديم فيلم جديد هو "صعيدي في الجامعة الأميركية 2" والذي قدمنا الجزء الأول منه عام 1998. وشارك في بطولته منى زكي وغادة عادل وأحمد السقا وطارق لطفي. وفكرة الفيلم طرحت من الجمهور على "تويتر"، وطالبنا الناس بتقديم جزء ثانٍ من الفيلم، وبالفعل عقدنا أكثر من جلسة عمل مع الدكتور مدحت العدل مؤلف الجزء الأول، وبدأنا نبحث عن تصور مناسب للجزء الثاني يحمل المتغيرات ويواكب التطور الذي نعيش فيه، وقد يظهر النجوم في الجزء الثاني في مشهد على الأقل، ولكن طبعاً لن يكونوا جميعاً أبطال الجزء الثاني.

من فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية (أحمد السقا ومحمد هنيدي وطارق لطفي)

*تردد أنك بصدد عمل جزء ثانٍ أيضاً من مسلسل "أرض النفاق" الذي قدمته العام قبل الماضي؟

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**بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل، ورد فعل الجمهور ومطالبته بجزء ثانٍ، سعدنا جداً أنا والمنتج جمال العدل والمخرج محمد العدل، وقررنا عمل جزء ثانٍ وبدأنا في كتابته، لكن حدثت بعض الظروف عطلت المشروع لبعض الوقت، ولكن في الوقت المناسب سنقدمه، فهو مشروعنا المقبل.

*تقدم فيلم "أنيمشن" Animation بعنوان "عقلة الاصبع" أو "كينج سايز"، وفي نفس الوقت يصور الممثل كريم فهمي فيلماً بنفس الفكرة، فما ردك على هذا التشابه؟

**فكرة "كينج سايز" أو "عقلة الاصبع" مشروع قديم وموجود منذ فترة طويلة في عقل صناع الفيلم، وعندما بدأنا التحضير الفعلي علمنا بموضوع أن فيلم كريم فهمي الجديد يتناول نفس موضوع "عقلة الاصبع"، أي الشخصية نفسها وليس الفيلم والمحاور والقصة، ولم أقلق على الإطلاق لأن فكرة "عقلة الاصبع" كشخصية متاحة للجميع ويمكن أن يستعينوا بها، والاختلاف سيكون من حيث الموضوع والتناول والتطور الدرامي، لذلك ولو فيه 10 طرق مختلفة للتناول في 10 أفلام هذا لا يضر إطلاقاً ولا يتعارض مع بعضه، بالعكس كل ذلك يصب في مصلحة الجمهور.

*وما حكاية بطولتك لفيلم جديد بعنوان "أب للإيجار" تأليف نادر صلاح الدين وإنتاج إحدى الشركات الخاصة؟

**فوجئت مثل الجميع بأخبار يتم تناولها بهذا الخصوص وأنني سأجسد بطولة هذا الفيلم ووقعت بالفعل، وكل هذا ليس حقيقياً على الاطلاق. أنا فقط مرتبط ببطولة "كينج سايز" أو "عقلة الاصبع" حتى الآن.

*عدت للمسرح بعد غياب 16 سنة منذ آخر أعمالك "طرائيعو" بمسرحية "3 أيام في الساحل".. فلماذا كل هذا الغياب وهل حققت النجاح الذي كنت تتوقعه؟

**كنت مشتاقاً جداً للمسرح، فأنا في الأساس ممثل مسرحي، وتعرفت على الجمهور من خلال المسرح، وكان غيابي بسبب ظروف المسرح وانشغالي الكبير بالسينما، ولم يكن هناك نص مسرحي وظروف عمل تشجعني على العودة حتى توافرت الظروف في "3 أيام في الساحل". أنا راضٍ جداً والحمد لله، المسرحية نجحت رغم أننا بدأنا عروضها في فصل الشتاء، وهو موسم ضعيف نسبياً مقارنة بموسم الصيف. وقد عرضنا 3 شهور فقط في مصر، منها 22 ليلة ماتينيه وسواريه.. وهذا يترجم أن العرض حقق إيرادات كبيرة جداً، كما أن المسرحية نجحت جداً في المملكة العربية السعودية، ورأيت نجاحاً لم أره منذ سنوات طويلة.

محمد هنيدي

*وما رأيك في تجربة الـ"ستاند آب كوميدي" التي تخوضها وستشارك بها في عشرين دولة حول العالم؟

**عرض علي كثيراً أن أخوض تجربة الـ"ستاند آب كوميدي"، وكنت أرفض بشكل تام لأني متخوف جداً من هذا المجال، لكن درست الموضوع جيداً واقتنعت بفكرة أنني أقدم عملا يشبه المسرح ويعتمد على التواصل بين الجمهور بشكل مباشر، وهو نفس محتوى العمل المسرحي، لذلك وافقت ونستعد فعلاً لجولة عالمية أتمنى أن تحقق صدى ونجاحا كبيرا بإذن الله.

*وما رأيك في جيل الممثلين الكوميديين الجدد؟ وهل حدثت طفرة في الموجة الكوميدية حالياً؟

**أنا سعيد جداً بنجوم الكوميديا، وأتمنى أن يزيدوا وينجحوا، لأن الناس تحب الضحك والمجتمع يحتاج منا أن نرسم البهجة في قلوب الناس. ويعجبني الكثيرون من النجوم الجدد مثل فهمي وشيكو وهشام ماجد وعلي ربيع وغيرهم. وفعلاً هناك طفرة في الكوميديا، لكن الناس لا تختلف على الضحك، ولكل نجم أسلوبه في الإضحاك الذي يتطور مع الزمن حتى يواكب التغيرات الحديثة.