نجوم الفن يُشيدون بفيلم "الممر" على طريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لاقى العرض التليفزيوني الأول لفيلم “الممر”، أمس في ذكرى انتصار حرب السادس من أكتوبر، إقبالًا جماهيريًا، حيث يحكي قصة مجموعة فرقة من البواسل أثناء حرب الاستنزاف، كما أشاد به عدد من نجوم الفن الذين شاهدوا الفيلم.

وقال نجم الفيلم محمد فراج الذي جسد دور القناص (هلال)، حيث كتب على حسابه بـ”إنستغرام”: “صحيح ٤٦ سنة فاتوا على حرب أكتوبر، لكن لما بدأت تصوير الممر حسيت إن العمر رجع بيا ال ٤٦ سنة دول .. حسيت أنا و كل كاست الفيلم اللى قدام الكاميرا و اللى وراها إننا جنود مصريين بنحارب على الجبهة .. صحيح أنا ماكنتش عايش أيام الحرب الحقيقية لكن ربنا إدانى فرصة إنى أعيش جزء صغير قوى منها فى الفيلم و كان شرف كبير ليا إنى أساهم ولو بجزء صغير فى توثيق العمل البطولي ده و تسجيله فى تاريخ السينما المصرية .. يارب كل سنة نشوف ممر جديد .. يارب كل سنة نشوف عمل بيحكى حكايات ماشوفناهاش ولا سمعناها عن أبطال مصريين اللى استشهد منهم واللى عايش لحد دلوقتي.. حكايات لازم تتحكي و توصل للناس و خصوصا للأجيال اللي جاية ( عشان إحنا عندنا حكايات كتيييييير قوى)”.

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أما النجم محمد محمود عبد العزيز، فتوجه بالشكر للمخرج شريف عرفه وجميع طاقم العمل حيث نشر صورة على حسابه بـ “انستجرام”، وكتب عليها: “(صور من كواليس فيلم الكنز ١) تشرفت سنة ٢٠١٧ بإختيار الاستاذ شريف عرفه لى لتجسيد شخصية الملك فاروق فى فيلم الكنز ١، و مازلت اتمنى ان اتشرف بالعمل معه مره أخرى إن شاء الله، حابب اشكر حضرتك و كل من شارك فى فيلم الممر، شكراً لإحيائكم روح الانتماء و البطوله، شكراً لفتح ملف تاريخنا العسكري المليئ بالابطال و البطولات، شكراً لمن عاشوا هذه البطولات و ضحوا بأرواحهم من اجلنا، شكراُ شكراً شكراً .. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من ضحى بروحه من اجل الحفاظ على بلدنا الغاليه مصر و لكل من رحلوا عنا)”.

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كما عبر نجم مسرح مصر محمد أنور عن سعادته بالفيلم، ونشر بوستر الفيلم علر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلق قائلًا: “لأول مره في حياتي أشوف فيلم سينما لما يتذاع في التلفزيون مصر كلها تتفرج عليه في البيوت والقهاوي، والناس مبسوطة جدًا اولًا لأن الفيلم حلو، وثانيًا أن الفيلم ده هيخلينا نتفرج علي أفلام وطنية جديدة غير “الطريق ألى إيلات” و”الرصاصه لا تزال في جيبي”، ودي أفلام عظيمة جدًا جدًا جدًا واتربينا عليها كلنا، بس بقيت مقرر علينا في كل مناسبة وطنية وكنا محتاجين لأفلام جديدة وخصوصًا أن تاريخنا مليان بطولات، شكرًا لأبطال وصناع فيلم الممر علي الفيلم المحترم ده وياريت ده يبقي البداية ومانقعدش ثلاثين سنه كمان لحد مايتعمل فيلم تاني زي الممر”.

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