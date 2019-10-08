حرب التصريحات تشتعل بين أحمد سعد وطليقته والأخيرة تتراجع بعد إحراجه لها

حرب تصريحات بدأت بين الفنان احمد سعد والفنانة سمية الخشاب ، بعدما ظهرت الأخيرة عبر حسابها على "فيس بوك" لتنفي أي نية لعودتها لأحمد سعد الذي هاجم الفنانة أيضا وكشف أنه لا ينظر خلفه ويرفض استغلال اسمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سمية الخشاب ظهرت منذ أيام في تصريحات عبر إحدى البرامج لتؤكد فيها على تواصلها مع الفنان أحمد سعد بشكل مستمر وأن العلاقة بينهما شبه طبيعية وأنه يجمعهما كل الخير في تصريح صدم كثير من المتابعين خصوصا أن الفنانة هاجمت أحمد سعد منذ أشهر وقدمت أغنية بعنوان "بتستقوى" عبرت من خلالها عن العنف الذي تعرضت له من الفنان أحمد سعد أثناء فترة زواجهما، مما جعلها تحصل على حملة دعم كبيرة من الجمهور، لكن تصريحاتها أعتبرها البعض مؤشرا على عودتهما بعد كل هذه الأزمات.

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ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة عودتها لأحمد سعد جعلت الفنانة سمية الخشاب تنفي عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الإشاعة، حيث أوضحت الخشاب عبر حسابها على "فيس بوك" أن كل ما يقال عن عودتها للفنان أحمد سعد مجرد شائعة سخيفة يتم ترويجها وليس لها أي أساس من الصحة.

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أحمد سعد: "ما بفكرش فيها ونفسي ننسى المرحلة دي"

الفنان أحمد سعد بدوره لم يصمت عن تكرار ذكر اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة واضحة للفنانة سمية الخشاب أشار فيها سعد إلى أنه يرفض أن تستغل الفنانة اسمه عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب تعليقا قال فيه: "ده كذب كذب، أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ونفسي ننسى المرحلة دي بقى وياريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

يذكر أن الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب قد أعلنا عن انفصالهما في مارس الماضي، لكن بدأت الأزمات تشتغل بينهما خلال شهر رمضان حيث كشفت سمية الخشاب عن تعرضها للعنف من أحمد سعد واعتبرت زواجها منه غلطة، بينما هاجم سعد طليقته في أكثر من برنامج أيضا.

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