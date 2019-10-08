كاثرين زيتا جونز معجبة بأداء فريق ميّاس اللبناني







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشادت الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز بإداء فرقة "ميّاس" الاستعراضية اللبنانية بتعليقها على فيديو أعادت نشره من صفحة Dancersrn التي تشارك فيديوهات رقص مختلفة، حيث أبدت إعجابها بأداء الفريق خلال العرض الأول من Arabs Got Talent، حيث ظهر خلال المقطع المصوّر انبهار عضو لجنة تحكيم البرنامج نجوى كرم بأداء الفريق.

وعبّرت"جونز عن إعجابها بتناغم العرض وتناسق حركة اليدين والأداء التفاعلي المشترك للفريق، كاتبة: "لدينا فقط زوجاً من اليدين. لكن، هذا الفيديو يحلّ هذه المشكلة" فيما تمنت لمتابعيها يوماً سعيداً.

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