أصالة تُشيد بموهبة بائع الماء في اليمن







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة السورية، أصالة نصري عن إعجابها الشديد بالطفل اليمني عمرو أحمد، الذي يغنّي ويبيع المياه لسائقي السيارات في شوارع العاصمة صنعاء. حيث شاركت عبر صفحتها الرسمية الخاصة على "فيسبوك" فيديو له وأشادت بصوته معلقة: "ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمرو بائع الماء".

وفيما أرفقت تعليقها بوسمي #بائع_الماء"و"#اليمن"، تابعت بالعامية السورية كاتبة: "مو معقول مو معقول هالجمال" Advertisements ولقد تفاعل رواد مواقع التواصل مع الأداء المميّز لهذا الطفل بصوته القوي في أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان اليمني صلاح الأخفش، بينما كان يبيع المياه لسائقي السيارات والمارة في الشوارع. علماً أنه نال شهرةً واسعة في بلده بعد انتشار عدة فيديوهات بصوته على موقع YouTube. الأمر الذي فسح له مجال اللقاء بفنانه المفضل، صلاح الأخفش.

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